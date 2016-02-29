"Terörle mücadele eden askerlere dokunulmazlık tasarısı, 'beyaz Toros' günlerini geri getirebilir"

Terörle mücadelede görevli askerlerin silah kullanma yetkisini aşma ve işkence suçlamalarından yargılanmasını başbakan ve bakanlık iznine bağlanmasını öngören taslağı eleştiren Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, "Zaten bu tür suçlarda, güvenlik görevlilerini önce amirleri, sonra da adliyelerimiz koruyor. Suçun hafifletilmesi, örtbas edilmesi sıkça rastladığımız durumlar. Hal böyleyken buna bir de Başbakan ve Milli Savunma Bakanı izninin eklenmesi eski 'beyaz Toros' günlerine dönmek gibi bir sonucu da doğurabilir" dedi.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (29 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı bir yasa taslağı Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

Buna göre, terörle mücadelede görev yapan askerlerin yargılanma usulleri değiştiriliyor. Askerler, terörle mücadeleden kaynaklanan silah kullanma yetkisini aşma, işkence, kötü muamele gibi konularda suçlanmaları halinde, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı izin verdiğinde yargılanabilecekler.

Bir yandan TBMM’de bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu gündeme getirilirken, diğer yandan kamu görevlilerinin zaten var olan dokunulmazlık alanlarını genişletmek anlamına geliyor bu.

Buna neden gerek görüldüğünü bilmiyorum.

Çünkü esasen terörle mücadele sırasında silah kullanmak yetkisi ile ilgili bir sorun sözkonusu değil.

Sadece karşılıklı silahlı çatışmalarda değil, güvenlik güçlerinin kalabalık ve eli silahlı kişilerle karşılaşmaları durumunda da güvenlik güçlerinin silah kullanma ve kendilerini koruma hakları var.

Yetkiyi aşacak şekilde silah kullanmak (yani silah kullanmayı gerektiren bir durum olmadığı halde silah kullanmak), işkence ve kötü muamelede bu tür bir dokunulmazlık yaratmak, bir hukuk devleti için uygun bir tutum sayılmaz.

Zaten bu tür suçlarda, güvenlik görevlilerini önce amirleri, sonra da adliyelerimiz koruyor. Suçun hafifletilmesi, örtbas edilmesi sıkça rastladığımız durumlar. Hal böyleyken buna bir de Başbakan ve Milli Savunma Bakanı izninin eklenmesi eski “beyaz Toros” günlerine dönmek gibi bir sonucu da doğurabilir.

Terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerinin hukuk içinde kalmaları, bu mücadelede meşruiyetin temelini oluşturur.

Bakalım, Bakanlar Kurulu, bu taslağa son halini verdiğinde, bu temel ilkeyi de gözetecek mi?

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