Terörle Mücadele Daire Başkanı açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Cihangir Çelik açığa alındı. Çelik’in evine giden polis ekipleri açığa alma kararını tebliğ ettikten sonra Çelik’in silah ve polis kimliğine el koydu.

17 Aralık soruşturmasının ardından TEM Daire Başkanlığı görevinden alınan Çelik, başmüfettiş olarak atanmıştı. Çelik’in TEM Daire Başkanı olduğu dönemde Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, 28 Şubat gibi Türkiye’nin gündemine oturan operasyonlar yürütülmüştü.

Soruşturma açılmıştı

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye ile EGM Polis Başmüfettişleri, TEM Daire’de “kozmik soruşturma” başlatmış, geriye dönük dinleme-teknik-takip kayıtlarını incelemeye almıştı. Soruşturma bilgileri ile dinleme kayıtlarının muhafaza edildiği “kozmik oda” olarak tabir edilen arşiv bölümünde inceleme yapan müfettişler, hedef kişilerin kullandığı cep telefonlarının dinlenmesi ile HTS adı verilen “kimin, kimlerle, ne zaman, nerede ve ne kadar süreyle” görüşme yaptığını belirleyen cihazları da inceledikten sonra rapor hazırladı. Müfettişlerin raporları doğrultusunda Çelik hakkında soruşturma başlatılmıştı.