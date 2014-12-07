'Terörizmle mücadelede MASAK'la işbirliği yapmayan 3 banka uyarıldı'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK'la etkili işbirliği yapmayan bankaların olduğunu, 3 bankayı bu kapsamda uyardıklarını bildirdi.

Recep Demir’in AA’da yer alan haberine göre, Şimşek, MASAK'ın bankalara ilişkin değerlendirmesinin tamamlandığını, kurulun söz konusu çalışmayı her yıl yaptığını, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörün finansmanı açısından bankaların yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin çok önemli olduğunu söyledi.

Bankaların, şüpheli işlem bildirimi yoluyla MASAK'la yaptıkları işbirliğinin, bu alanlarda ellerini güçlendirdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurulumuz, bankaları değerlendirirken son bir yılda gönderdikleri şüpheli işlem bildirimlerini hem kalite hem de sayı yönünden değerlendiriyor. Öte yandan, bankaların iş hacmi ve müşteri profiline göre beklenen sayıda bildirimde bulunup bulunmadığı da göz önüne alınıyor. Ayrıca, bankaların şüpheli işlem tanımlamada kullandıkları teknik donanımları da değerlemeye dahil ediliyor."

3 banka uyarı aldı

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin yükselmesi, temiz ekonominin sağlanması, rekabet ve verimliliğin artırılması için söz konusu mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından kurulumuzla etkili işbirliği yapmayan bankalar var. Mahremiyetten dolayı isimlerini açıklamayacağım ama değerlendirmeden geçemeyen 3 bankayı bu kapsamda uyardık. Söz konusu gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadelede başarılı olmak için tüm bankalarımızın, şüpheli işlem bildirimi noktasında MASAK'la daha etkin işbirliği yapmalarını bekliyoruz. Bankalarımız, şu ana kadar yaptığımız uyarıları dikkate aldı, bunan sonra da alacaklarından şüphem yok."

MASAK, her alandan bildirim istiyor

Kayıtdışı ile mücadele açısından da şüpheli işlem bildirimlerini her alanda artırmak için çalışmalar yapan Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda spor kulüplerini de değerlendirmişti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, spor alanında şüpheli işlem bildirimi açısından sorunlar olduğunu belirterek, kulüplerden MASAK'a hiçbir bildirim gelmediğini ifade etmişti. Diğer alanlarla birlikte yapılan bildirimlerin sayısını ve etkinliğini artırmak için bir çalışma başlattıklarını anlatan Şimşek, MASAK'ın şüpheli işlem bildirimlerinin kalitesini ve sayısını artırmak için sektörlerle bir araya geleceğini açıklamıştı.

Şimşek, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşmeler yapılacağını ve bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinliğin sağlanacağını bildirmişti.