'Terörizmle mücadele yeniden gözden geçirilmelidir'

T24- Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesindeki uluslararası gücün terörle mücadele stratejisinin şimdiye kadar sivil ölümlerinden başka bir şey vermediğini belirterek eleştirdi.



Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin, Alman Parlamento Başkanı Norbert Lammert'i dün kabul ederek bir görüşme yaptığı hatırlatılarak, Karzai'nin görüşmede, Taliban ve El Kaide ile bağlantılı diğer örgütlere yönelik stratejinin değiştirilmesine, ''ciddi ihtiyaç'' olduğunu söylediği belirtildi.



Açıklamaya göre Karzai, görüşme sırasında şunları kaydetti:



''Terörizmle mücadelede yürütülen strateji yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü son 8 yılda edindiğimiz tecrübe bize, Afganistan'ın köylerinde yapılan mücadelenin sivil ölümlerine yol açmanın dışında etkisiz olduğunu gösterdi.''