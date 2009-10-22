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Teröristleri karşılama törenlerine inceleme başlatıldı

PKK üyesi 34 kişinin Silopi, Cizre, Nusaybin ve Diyarbakır'da karşılanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

22 Ekim 2009 03:00

Irak'taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen ve serbest bırakılan terör örgütü PKK üyesi 34 kişinin Silopi, Cizre, Nusaybin ve Diyarbakır'da karşılanmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır, Silopi, Cizre ve Nusaybin cumhuriyet başsavcılıkları, Irak'taki Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen ve serbest bırakılan 34 kişinin yerleşim birimlerinde karşılanmasıyla ilgili inceleme başlattı.

İncelemenin ardından suç unsuru tespit edilmesi halinde dava açılacağı bildirildi.

Serbest bırakılan kişilerle ilgili soruşturmanın özel yetkili savcılarca sürdürüldüğü öğrenildi.

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