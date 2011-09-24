-Teröristlere yardım eden bir kişi tutuklandı SİİRT (A.A) - 24.09.2011 - Siirt Emniyet Müdürlüğü, 4 kadının yaşamını yitirdiği ve 2 kadının da yaralandığı saldırıda teröristlere yardım ettiği ileri sürülen bir kişinin tutuklandığını bildirdi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bombalı ve uzun namlulu silahlı saldırının 4-5 kişi olduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirildiği hatırlatılarak, olaydan sonra saldırganlardan 3-4 kişinin Kasaplar Deresi istikametine doğru kaçtığı, bir teröristin de ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı. Olayda, otomobilde bulunan Zeynep Evin, Nergiz Evin, Nurcan Olğaç ve Kevser Çekin'in hayatını kaybettiği, Gülcan Olğaç ve Nuran Evin'in yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet el bombası, palaska, 2 adet Kalaşnikof silaha ait dolu şarjör ve bu şarjöre ait 60 adet fişek, dürbün, bıçak, sırt çantası ve çok sayıda Kalaşnikof marka silaha ait boş kovan ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 155 Polis İmdat telefonuna, 'Ş.K isimli şahıs eylemi gerçekleştiren şahısları kendi aracıyla Eruh ilçesi Peyamlı köyünden getirdiği' yönünde yapılan ihbar üzerine Ş.K. tespit edilmiştir. Şahsın ikametinde yapılan aramada, çeşitli örgütsel doküman, telefon, sim kart, hafıza kartı ve bir adet Rus yapımı F1 tipi el bombası ele geçirilmiştir.'' Açıklamada, gözaltına alınan Ş.K'nin yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca, ''Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme'' ve ''Terör örgütü adına eylemde bulunmak'' suçlarından tutuklandığı belirtildi. Polis okulu yakınlarında, 21 Eylül'de, PKK'lı teröristlerce bir otomobile düzenlenen saldırıda 4 kadın ölmüş, 2 kadın yaralanmıştı.