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TERÖRİSTLERDEN HAVANLI TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 18:39

-TERÖRİSTLERDEN HAVANLI TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Irak sınırında görevli güvenlik güçlerine teröristlerce taciz ateşi açıldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında görevli güvenlik güçlerine, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK terör örgütü mensuplarınca havanlarla taciz atışı yapıldı. Taciz atışları yapan havanlar, yerleri tespit edildikten sonra mevcut destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak susturuldu. Taciz atışları sonucu güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadı.

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