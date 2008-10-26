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Teröristler yol kesti

Terör örgütü PKK, Tunceli-Erzincan karayolunda bu sabah yol kesip kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı.

26 Ekim 2008 03:00

Terör örgütü PKK, Tunceli-Erzincan karayolunda bu sabah yol kesip, durdurdukları araçtaki yolculara kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı.

Tunceli’den Pülümür bağlantılı Erzincan karayolunun Ağlayan Kayalar bölgesinde bu sabah yola barikat kurup kesen 2’si kadın 10 kadar PKK’lı terörist, araçları durdurup içindeki yolculara örgüt propagandası yaptı.

Yolcuların kimliklerini de kontrol eden teröristler, yolculara, “Bizim sizinle işimiz yok. Buradan bazı şahısların geçeceğini öğrendik, onları almak için geldik” dedi. Yaklaşık 1 saat yolu kesen teröristler daha sonra bölgedeki diğer teröristlerle yaptıkları telsiz görüşmesinden sonra ormanlık alana kaçtı.

Teröristlerin yol kestiğinin öğrenilmesi üzerine Tunceli’de karayolu kapatılarak araçların geçişine bir süre izin verilmedi. Erzincan’a gidecek araçlar durdurulup yolcular üzerinde arama yapılarak kimlik bilgileri sorgulandı. Yolun güvenliğinin sağlanmasından sonra karayolu araç trafiğine açıldı.

Yol kesen teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgeye karadan ve helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timleri sevkedildi. Ormanlık alanlar ve sarp tepelere doğru gittikleri belirlenen PKK’lıların izlerinin sürüldüğü belirtildi.

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