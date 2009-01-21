İntihar eden emekli Kurmay Albay Abdülkerim Kırca, son telefon görüşmesini avukatı ile yaptı.





Antalya’nın Serik kırsalında yerleşmek isteyen PKK'lılarla giriştiği çatışmada yaralanan ve yıllardır tekerlekle sandalyede yaşayan emekli Kurmay Albay Abdülkerim Kırca, intihar etmeden son telefon konuşmasını avukatı Yurdakan Yıldız'la yaptı. Avukat Yıldız, Kırca ile hakkındaki yayınlar davanın son durumu ile ilgili konuştuğunu belirtti, "Bana 'öyle bir hale geldik ki, teröristler bile bizden kıymetli oldu' diye yakındı. Ancak intihar edeceği aklımdan bile geçmemişti" dedi.

Konuşmasından yaklaşık yarım saat sonra Abdülkerim Kırca'nın intihar ettiğini öğrendiğini belirten Yurdakan Yıldız, bunun üzerine eve gittiğini belirtti ve olayı gazeteci Saygı Öztürk’e anlattı:

"Sabah kendisini aradım, hakkındaki yayınlar nedeniyle üzülmemesini söyledim. Yayınların durdurulması için hukuki süreç başlatacağımı da söyledim. O, gazetelerin teröristlerin açıklamalarına itibar edilmesinden yakındı, 'o hale geldik ki, teröristler bizden kıymetli oldu. Teröristlerin açıklamaları doğruymuş gibi sayfa sayfa yazıyorlar. Bunlar çok ağrıma gidiyor. Bizler boş yere mi şehit olduk, gazi olduk anlamıyorum. Sanki görev yaptığımız için suçlu hale geldik' dedi. Ben kendisini yatıştırmaya çalıştım."





“Dava sürecini de anlattım”



PKK'lı Abdülkadir Aygan'ın açıklamaları üzerine Abdülkerim Kırca'nın da bulunduğu bazı görevliler hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava için mahkeme görevsizlik kararı verdi. Bu dava, Askeri Yargıtay'a gitti. Yurdakan Yıldız, bundan sonraki süreci de şöyle anlattı:

“Askeri Mahkemenin verdiği görevsizlik kararını, Askeri Yargıtay da savcılığın karşı çıkmasına rağmen onayladı. Yargılamanın bundan sonraki sürecini anlattım. Üzüldüğünü söyledi. Ama henüz her şeyin bitmediğini söyleyince de rahatladı.”

Askeri savcı da inceledi



Bu konuşmasının Kırca'nın son telefon konuşması olduğu anlaşıldı. Odasına giden Kırca, beylik tabancasıyla hayatına son verdi. Evine 50 metre uzaklıkta bulunan dispanserden gelen askeri doktor, eve geldiğinde Kırca'yı ölü olarak buldu.

Evde askeri savcının yanı sıra Sincan Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı. El swapları, silah incelemesi sonucu Kırca'nın intihar ettiği kesinleşti.