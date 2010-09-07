-TERÖRİSTLER AK PARTİ'Lİ BAŞKANIN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI TUNCELİ (A.A) - 09.07.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup terörist, durdurdukları minibüsü yaktı. Gıda ürünleri toptancılığı yapan şirkete ait minibüs, Tunceli-Ovacık kara yolunun Tornava köyü yakınlarında bir grup terörist tarafından durduruldu. Terör örgütünün propagandasını yapan teröristler, daha sonra minibüsü ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Yakılan aracın AK Parti İl Başkanı Cihan Açıkgöz'e ait şirkete ait olduğu öğrenildi.