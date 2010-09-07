T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖRİSTLER AK PARTİ'Lİ BAŞKANIN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI  TUNCELİ (A.A)

07 Eylül 2010 15:21

-TERÖRİSTLER AK PARTİ'Lİ BAŞKANIN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI  TUNCELİ (A.A) - 09.07.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup terörist, durdurdukları minibüsü yaktı. Gıda ürünleri toptancılığı yapan şirkete ait minibüs, Tunceli-Ovacık kara yolunun Tornava köyü yakınlarında bir grup terörist tarafından durduruldu. Terör örgütünün propagandasını yapan teröristler, daha sonra minibüsü ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.  Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Yakılan aracın AK Parti İl Başkanı Cihan Açıkgöz'e ait şirkete ait olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24