Teröristler 5 kilo bombayla yakalandı

T24 - Adana' da 2 PKK'lı terörist üzerlerinde zaman ayarlı bomba ve 5 kilo A-4 patlayıcıyla yakalandı...



Şüphelilerin Ramazan ayının 3'üncü günü lunaparka, sonra da maç dağılımında stadyum önüne ve kafelerin yoğun olduğu bir noktaya bomba koymayı planladığı anlaşıldı.



PKK'nın Kandil Dağı'ndaki Öz Savunma Birlikleri adı verilen bombacı okulundan geçen yıl birincilikle mezun olduğu iddia edilen D.B.İ.'nin Adana'da eylem yapacağı bilgisine ulaşan polis, bu konuda çalışma başlattı. Şüphelinin geçen ay Adana'ya geldiğini öğrenen polis, teröristi takibe başladı.



Polis, bomba ile lunaparkta Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü eylem yapılacağı bilgisi üzerine burada geniş güvenlik önlemi aldı. Ancak herhangi bir eylem gerçekleştirilmedi. Bunun üzerine geçtiğimiz pazar günü 5 Ocak Stadyumu'nda Adana Demirspor'un İskenderun Demirçelikspor ile yaptığı hazırlı maçından çıkanlara yönelik eylem yapılacağı bilgisi üzerine bu konuda çalışma başlatıldı. Bu arada polisin dikkatini dağıtmak isteyen PKK yandaşları da aynı saatlerde farklı mahallelerde terör örgütü lehine eylemler yaptı.



Ancak futbolseverlere yönelik de bir eylem gerçekleştirilmedi. Saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini üst düzeyinde tutan polis, aynı akşam D.B.İ. ve B.Ş. adlı iki terörist Baraj Yolu Caddesi'ndeki bir otobüs durağında eylem yapmaya gittiğini saptadı. Polis, iki şüpheliyi Seyhan Kaymakamlığı önünde fark edip, onları kıskıvrak etkisiz hale getirdi. Zanlıların yanlarındaki yağ tenekesine yerleştirdiği ve zaman ayarı yapılmış 5 kilo A-4 tipi bomba ele geçirildi. 55 dakikaya ayarlandığı belirlenen bomba etkisiz hale getirilirken 2 şüpheli ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.



Zanlıların, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü bir lunaparkta eğlenenlere yönelik bombalı eylem yapacağı ancak buraya ağırlıklı olarak Kürt ailelerin çocuklarının gelmesi nedeniyle eylemden vazgeçtikleri, son olarak da gençlerin yoğun olarak bulunduğu Baraj Yolu'ndaki kafeler bölgesinde bombayı patlatmayı planladığı öğrenildi.







