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Teröristler 2 kişiyi kaçırdı DİYARBAKIR (A.A)

13 Ağustos 2011 15:34

-Teröristler 2 kişiyi kaçırdı DİYARBAKIR (A.A) - 13.08.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yol kesen teröristler, kaymakam adayı ile bir askeri kaçırdı. Alınan bilgiye göre, bir grup PKK'lı terörist, Diyarbakır-Muş karayolu Şenyayla bölgesinde bir minibüsü durdurdu. Araçtakilerin kimliklerini kontrol eden teröristler Kaymakam adayı K.E. ile Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve Muş'taki ailesinin yanından dönen piyade er A.Ç'yi yanlarına alarak kaçtı. Öte yandan, Lice-Kulp ilçeleri arasındaki Tepeköyü mevkisinde Türk Telekom'un internet hattını döşeyen özel bir firmaya ait iki araç da terör örgütü PKK'lılarca yakıldı. Bölgede operasyon sürüyor.

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