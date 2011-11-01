-Teröristin kimliği belirlendi İZMİR (A.A) - 01.11.2011 - Bingöl'de üzerindeki bomba düzeneğini patlatarak 2 kişinin ölümü, 21 kişinin yaralanmasına neden olan teröristin Nazlı Görer olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK üyesi Nazlı Görer'in (29) Muş'un Varto ilçesinde doğduğu ve Erzurum'un Hınıs ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar semtinde oturduğu öğrenildi. Görer'in 2002 yılında İzmir'de terör örgütü PKK'ya destek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriye katılarak pankart astığı, bu nedenle hakkında yakalama kararının bulunduğu kaydedildi. Nazlı Görer'in, 2002 yılında hakkında yakalama kararı çıktıktan kısa süre sonra evden kaçtığı, kızından haber alamayan babası Hasan Görer'in Yamanlar Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Ailesinin, 2002 yılından sonra Nazlı Görer'den bir daha haber alamadığı öğrenildi. Bingöl'de bir kadın teröristin üzerindeki bomba düzeneğini patlatması sonucu olay yerinden geçmekte olan Mehmet Çibuk ve Hatice Belgin yaşamını yitirmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.