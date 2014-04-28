'Teröristi tanıyorum'



Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde bugün davanın 108'inci duruşması görüldü. Duruşmada, NSU mensuplarının cinayetlerde kullandığı Çeska marka tabancayı sağladığı ileri sürülen kişi dinlendi.

Federal Savcılığın verilerine göre, adı gizli tutulan kişi, tabancayı İsviçre'de teslim aldıktan sonra Almanya'da bir aracıya teslim etti.

Tanık sıfatıyla dinlenen kişi, İsviçre'deki kişiyi tanıdığını, kendisiyle yılda birkaç kez görüştüklerini söyledi.

'Uwe Böhnhardt'ı tanıyorum'

"Silah tedarikçisi" olarak suçlanmasının nedenini anlayamadığını belirten tanık, "İsviçre'deki kişiyle silahlar üzerine konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum" dedi.

NSU üçlüsünü ortaya çıkaran operasyonun ardından kendi evinin de aranmasına şaşırdığını belirten tanık, "Aramanın NSU cinayetleriyle ilgili olduğunu, tanıdığı İsviçreli'nin de bu kapsamda göz altına alındığını daha sonra öğrendiğini" söyledi.

NSU davasının hayatta olmayan sanıklarından Uwe Böhnhardt'ı okul yıllarından tanıdığını kabul eden tanık, "İrtibatımız o dönemde 6 ayı aşmadı" iddiasında bulundu. İddianameye göre tanık, Böhnhardt ile 90'lı yıllarda Jena kentinde faaliyet gösteren bir gençlik çetesinin mensubuydu.