T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Teröristi tanıyorum'

Almanya'da, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Zschäpe ile örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 4 kişinin yargılandığı dava devam ediyor.

28 Nisan 2014 21:33


Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde bugün davanın 108'inci duruşması görüldü. Duruşmada, NSU mensuplarının cinayetlerde kullandığı Çeska marka tabancayı sağladığı ileri sürülen kişi dinlendi.

Federal Savcılığın verilerine göre, adı gizli tutulan kişi, tabancayı İsviçre'de teslim aldıktan sonra Almanya'da bir aracıya teslim etti.

Tanık sıfatıyla dinlenen kişi, İsviçre'deki kişiyi tanıdığını, kendisiyle yılda birkaç kez görüştüklerini söyledi.

'Uwe Böhnhardt'ı tanıyorum'

"Silah tedarikçisi" olarak suçlanmasının nedenini anlayamadığını belirten tanık, "İsviçre'deki kişiyle silahlar üzerine konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum" dedi.

NSU üçlüsünü ortaya çıkaran operasyonun ardından kendi evinin de aranmasına şaşırdığını belirten tanık, "Aramanın NSU cinayetleriyle ilgili olduğunu, tanıdığı İsviçreli'nin de bu kapsamda göz altına alındığını daha sonra öğrendiğini" söyledi.

NSU davasının hayatta olmayan sanıklarından Uwe Böhnhardt'ı okul yıllarından tanıdığını kabul eden tanık, "İrtibatımız o dönemde 6 ayı aşmadı" iddiasında bulundu. İddianameye göre tanık, Böhnhardt ile 90'lı yıllarda Jena kentinde faaliyet gösteren bir gençlik çetesinin mensubuydu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkNasyonal Sosyalist YeraltıZschäpeYüksek Eyalet MahkemesiNSUSavcılığınBöhnhardtUwe BöhnhardtJenaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24