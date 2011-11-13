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Teröristi annesi teşhis etti İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2011 19:52

-Teröristi annesi teşhis etti İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıran ve ölü ele geçirilen terörist Mensur Güzel'in cesedi, annesi tarafından teşhis edildikten sonra yakınları tarafından Diyarbakır'a götürülmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumundan alındı. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu bir grup, ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıran ve düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terörist Mensur Güzel'in cesedinin İstanbul Adli Tıp Kurumundan çıkarılmasını bekledi. Annesi tarafından teşhis edilmesinin ardından, Mensur Güzel'in cesedinin bulunduğu araç, İstanbul Adli Tıp Kurumundan ayrıldı. Burada cesedin alınması için bekleyen grup, bir süre terör örgütü PKK lehine slogan attı.

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