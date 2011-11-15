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Terörist Güzel'in cenazesi defnedildi DİYARBAKIR (A.A)

15 Kasım 2011 20:01

-Terörist Güzel'in cenazesi defnedildi DİYARBAKIR (A.A) - 15.11.2011 - ''Kartepe'' deniz otobüsünü kaçıran terörist Mensur Güzel'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Şehitlik Mezarlığı gasil hanesi önünde toplanan bir grup, Mensur Güzel'in cenazesini Yeniköy Mezarlığı'na götürmek istedi. İzin verilmemesi üzerine polisle grup arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Daha sonra Güzel'in annesi Siti Güzel, güvenlik güçleriyle görüştü.  Anne Güzel, ''Ben taş, molotof atılmasını istemiyorum. Oğlum 'yapmayın, atmayın' diyorum. Ama onlar atıyorsa ben ne yapayım. Dinlemiyorlar. Oğlumun olaysız defnedilmesini istiyorum'' dedi. Daha sonra Şehitlik Mezarlığı Camisi'nden alınan Güzel'in cenazesi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Yeniköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Cenaze törenine BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da katıldı.

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