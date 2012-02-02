Terörist dediğin yürüyüş yapar





T24- Gazeteci Hrant Dink'i öldüren sanıklar 'örgüt' kapsamına alınmazken Malatya'da görülen davada, altı genç katıldıkları bazı eylem ve etkinlikler nedeniyle 'terör örgütü üyeliği' suçundan mahkûm oldu.







Radikal'in haberine göre, Malatya'da, Haklar ve Özgürlükler Derneği’ne üye Sevcan Göktaş, Kubilay Uçucu, Ayça Kılınç, Erkin Kocaman, Yusuf Yılmaz, Uğur Pektaş isimli gençler hakkında, oğlunun bir sol örgüte katıldığı gerekçesiyle 19 Mart 2011’de bir babanın şikâyeti üzerine soruşturma açıldı. Altı gencin 2008’den itibaren katıldığı demokratik eylemler yasadışı örgüt eylemi ve propagandası kabul edildi.



Bu ‘suçlar’ arasında kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Güler Zere’nin mezarını ziyaret etmek, “Öğrencilere ücretsiz ulaşım istiyoruz, alacağız” ve “Amerika def ol, bu vatan bizim” diye açıklama yapmak, İstanbul’da TAYAD üyelerine yönelik operasyonu protesto etmek, panel düzenlemek, 19 Aralık Katliamı’nı anmak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne katılıp ölmüş DHKP/C üyelerinin resimlerini taşımak, Mahir Çayan’ı anmak, “Mahir-Hüseyin-Ulaş, kurtuluşa kadar savaş” diye slogan atmak, ‘Yürüyüş’ isimli dergiyi satmak, İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamasına gitmek... Gençlerin evinde yapılan aramada çeşitli kitap, dergi, resim ve fularlar bulundu. Herhangi bir silaha rastlanılmadığı gibi, bir şiddet eylemi de atfedilmedi.

Tutuklandıkları 6 Haziran 2011’den beri Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan altı gencin davası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ölüm orucunda ölen kızı Feride Harman’ın fotoğrafını taşıyan Hatice Harman’ın davasıyla birleşti.





Davanın son duruşması dün görüldü. Anne Feride Harman beraat ederken, öğrencilerin tamamına hem örgüt üyeliği hem de katıldıkları her bir eylem için örgüt propagandası iddiasıyla 8 yıl 5 aydan 13 yıl 5 aya kadar hapis cezası verildi.

