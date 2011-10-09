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Terörist cenazesinden 43 tutuklu MERSİN (A.A)

09 Ekim 2011 15:37

-Terörist cenazesinden 43 tutuklu MERSİN (A.A) - 09.10.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan çatışmada ölü ele geçirilen teröristin Mersin'deki cenaze töreninin ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan ve aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 28 kişi daha tutuklandı. Pazarcık'ta 3 Ekim Salı günü çıkan çatışmada ölü ele geçirilen ''Rojhad'' kod adlı Sadık Kaya'nın Mersin Güneykent Mezarlığı'ndaki cenaze töreni sonrasında çıkan olaylarla ilgili 82 kişiyi gözaltına alan polis, 34 zanlıyı emniyetteki sorgusunun ardından serbest bıraktı.  Önceki gün işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 15'i tutuklandı. Dün de işlemleri tamamlanan 31 kişi, Mersin Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi. Aralarında BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz'ın da bulunduğu 28 kişi, nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böylelikle olaylarla ilgili toplam tutuklu sayısı 43'e ulaştı.

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