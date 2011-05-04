-TERÖRİST CENAZESİNDE POLİSE SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 04.05.2011 - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Diyarbakır'daki defninden sonra bir grup, polis ekipleri ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı. Olaylarda toplam 6 polis memuru yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Ağaşenliği köyü bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ünün cenazesinin Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilmesinden sonra bir grup, izinsiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında E Tipi Kapalı Cezaevi önünden geçen gruptan bazı kişiler, cezaevine taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis, gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Ara sokaklara kaçan grup, Bağlar ilçesinde BDP ilçe binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı. Daha sonra tekrar yürüyüşe geçen grup, polise taş ve molotofkokteyli attı. Polisin müdahale ettiği gruptaki bazı göstericiler gözaltına alındı. Olaylarda biri bıçakla saldırı olmak üzere toplam 6 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis memurları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Devlet Hastanesi Bağlar Semt Polikliniğindeki hasta ve çalışanlar olaylar sırasında poliklinikte mahsur kaldı. Olaylar sona erdikten sonra hasta ve yakınları poliklinikten ayrılabildi.