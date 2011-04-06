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TERÖRİST CENAZESİNDE GERGİNLİK MALATYA (A.A)

06 Nisan 2011 02:25

-TERÖRİST CENAZESİNDE GERGİNLİK MALATYA (A.A) - 05.04.2011 - Hatay'ın Hassa ilçesinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 7 teröristten Zeki Durdu'nun cenazesinin Malatya'da toprağa verilişi sırasında aile ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan grup arasında gerginlik yaşandı. Şehir Mezarlığına getirilen cenazenin taşınması sırasında yüzleri kapalı grubun Öcalan posteri ve Kürtçe pankart açması üzerine aile tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından grup slogan atmama kararı aldı. Cenaze törenine katılan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Artık hiçbir gencimizin toprağa düşmesini istemiyoruz. Ölümlerin son bulması için biz siyasilere büyük görev düşüyor'' dedi.

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