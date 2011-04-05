-TERÖRİST CENAZELERİ TESLİMİNDE OLAY ADANA (A.A) - 05.04.2011 - Hatay'ın Hassa ilçesinde, güvenlik güçleriyle çatışmanın ardından etkisiz hale getirilen ve "Amanos sorumlusu" olarak Suriye'den ülkeye giriş yaptığı belirlenenin de aralarında bulunduğu terör örgütü mensubu 7 kişinin cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundan alınmasının ardından bazı mahallelerde izinsiz gösteriler düzenlendi. Güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş ve havai fişek atılması üzerine 6 kişinin gözaltına alınması sonrasında, başta kadınlar olmak üzere bazı mahalle sakinleri tepki gösterip kol kola girerek göstericilerin karakola yürümelerini engelledi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Adli Tıp Kurumunda otopsileri tamamlanan 7 teröristin cenazelerinin geniş güvenlik önlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmesinden sonra, morgun önünde bekleyen gruplar slogan atarak Dağlıoğlu, Şakirpaşa ve Hürriyet mahallelerine yürüdü. Burada toplanan gruplar, yolda ateş yakıp, polis merkezinde bekleyen Çevik Kuvvet ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplere taş, molotofkokteyli ve havai fişek attı. Panzer ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) eşliğinde ekipler, gruba müdahale ederek, ara sokaklara dağılmalarını sağladı. Ekipler, müdahaleler sırasında gösterilere katıldığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Bazı kadınlar, gösterilere katılan küçük yaşta çocuklarını kollarından tutup uzaklaştırdı. Gösteriler nedeniyle zor anlar yaşayan mahalle sakinleri gruba tepki gösterdi. Özellikle kadınlar başta olmak üzere bazı mahalle sakinleri, kol kola girerek grubun Dağlıoğlu Karakoluna yürümesini engelledi. Bir kadın, Dağlıoğlu Mahallesi'nde görevli ekipleri sevk ve idare eden Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tunga'nın yanına gelerek, "Biz de bunlardan bıktık. Çocuklarımıza bir şey olacak diye korkuyoruz. Barış istiyoruz, kimsenin çocuğuna zarar gelmesin istiyoruz. Bunların hepsini uzaklaştıracağım. Ben mücadele edeceğim. Analar ağlamasın" dedi. Tunga da kendilerine yardımcı olmaları halinde, zorunda kalmadıkça güç kullanmayacaklarını, çocukların zarar görmemesi için annelerin devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bu arada, diğer vatandaşlar da gösterilere katılan ve taş toplayan çocukları uyardı. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine yüzleri poşuyla kaplı bazı kişiler, yola attıkları kaldırım taşlarını toplayarak, kenara çekti. Halkın göstericilere tepki göstermesinin ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler başta olmak üzere polisler, polis merkezinin önüne kadar çekildi. -TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ- Hassa ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Buna göre, ölenlerin "Mazlum Amed" kod adlı Aydın Baran (43), "Yılmaz Ernesto" kod adlı Çetin Karadağ (22), "Devrim Sipan" kod adlı Bülent Döner (34), "Kandal Kavvar" kod adlı Emrullah Atalmış (30), "Boran Nurhak" kod adlı Önder Konca (25), "Rojwan Tolhildan" kod adlı Zeki Durdu (29), "Ciger Mardin" kod adlı Şehmus Özalp (23) olduğu tespit edildi. Örgüte 1990 yılında katılan Aydın Baran'ın, eski "Amanos bölge sorumlusu" olan "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın yerine Hatay'a gönderildiği öğrenildi. Baran'ın birkaç hafta önce Suriye'den ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Örgütün sözde "Diyarbakır sorumlusu" olarak 1991-2004 yıllarında güvenlik güçlerine karşı eylemlerde bulunduğu bildirilen Baran'ın, örgütün askeri kanadı olarak bilinen HPG'nin sorumlusu olan Suriye uyruklu "Sofi Nureddin" kod adlı teröristin yardımcılığını yaptığı kaydedildi. Öte yandan, 2006 yılında Şanlıurfa'da örgüte katılan Çetin Karadağ'ın ailesinin ise terör örgütüne tepkili olduğu öğrenildi. Karadağ'ın yakınlarının dün gece savcılığa müracaat ederek, cenazelerini grupla birlikte almak istemediklerini belirtti. Savcılığın izniyle Karadağ'ın cenazesi gece saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Karadağ ailesinin, geçen yıl da Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesine kadar giderek, oğullarını geri almaya çalıştıkları, ancak, örgütün görüşmelerine izin vermediği öğrenildi.