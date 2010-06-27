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Ekonomi

Teröre mali desteğe sıkı takip

Türkiye, OECD'ye taahhütleri çerçevesinde karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük kanun değişikliğine gidiyor.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - Türkiye, OECD'ye taahhütleri çerçevesinde karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük kanun değişikliğine gidiyor.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de, OECD'nin karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele birimi FATF'in direktiflerine uygun hale getiriyor.

Kurulun bu amaçla hazırladığı Kanun Taslağı, ilgili kuruluşların görüşüne sunuldu.

Gelen görüşlerin ardından tekrar gözden geçirilerek, son şekli verilecek olan Taslakta, terörün finansmanı yeniden tanımlanıyor. Bu tanımlama, sadece Türkiye'ye yönelik değil, diğer ülkelere yönelik terör eylemlerini de terör kapsamına alıyor ve terörün finansmanında lokal tanımlama yerine, uluslararası tanımlama geçerli kılınıyor.

Taslakta terörün finansmanıyla mücadele için ''malların dondurulması'' mekanizması da oluşturuluyor. Yeni mekanizmada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının belirleyici olması öngörülüyor.


Yabancı ülkeler de talpelte bulunabilecek


Türkiye ve diğer ülkelerin terörün finansmanıyla ilgili taleplerinin ne şekilde değerlendirileceği de taslakta bir alt başlık şeklinde bulunuyor.

Taslak, yabancı bir ülkenin terör finansmanıyla ilgili talebinin olması durumunda, bunun hangi mekanizma ile ve ne şekilde Türkiye'ye iletileceğini, bu talebin nasıl bir süreçte sonuçlandırılacağını da düzenliyor.


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