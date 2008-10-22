Teröre karşı yeni yapılanma

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), terörle mücadelede halkın sağduyusuna olan inancını vurgulayıp, bu mücadeleye ilişkin iki önemli karar aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında dün 4 saat 40 dakika süren toplantıda; geçen hafta Başbakanlık’ta yapılan zirvenin "terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi için yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi" kararına destek çıktı. Yayınlanan bildiride destek şöyle vurgulandı:



Yeni yapılanma



"Bölücü terör tehdidin demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde bertaraf edileceği ve terörizmle mücadelenin devletimizin tüm kurumlarının etkin işbirliği ve milletimizin güven ve desteğiyle her koşulda sürdürüleceği belirtilmiştir. Bu amaçla terörle mücadelede koordinasyonu güçlendirmek üzere yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi benimsenmiştir."



İsim vermeden Taraf uyarısı



MGK, Aktütün saldırısıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) eleştiren haberleri de gündemine alarak, eleştirileri, "haksız itham" olarak değerlendirdi ve TSK’ya sahip çıkarak herkesi sorumlu olmaya davet etti. Bildiride, "Terörle büyük bir özveri ve başarıyla mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik haksız ithamların bölücü terör örgütü ve yandaşlarının amaçlarına hizmet ettiği hatırlatılarak, terörle mücadele ortamında herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi ve güvenlik güçlerimize destek olması gerektiği vurgulanmıştır" denildi. Bu paragraf, "MGK isim vermeden başta Taraf Gazetesi olmak üzere Aktütün’e ilişkin Genelkurmay’ı hedef alan diğer yayınlarla ilgili rahatsızlığını ortaya koydu" şeklinde değerlendirildi.



Barzani’ye yakın takip



MGK, Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik’in Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesud Barzani ile geçen haftaki buluşmasını, "Irak tarafıyla yapılan son temaslar" diye değerlendirip, yerel Kürt yönetimini Irak’ın bir bütünü içinde gördüğü mesajını da verdi. Bildiride şöyle denildi:



"Irak konusu, Irak tarafıyla yapılan son temasların ışığında kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bölücü terör örgütünün Irak topraklarını kullanarak ülkemize eylemlerde bulunmasının önlenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla daha etkin ve sonuç alınmasını sağlayacak tedbirler değerlendirilmiş, Irak tarafının atması istenen adımların yakından takip edilmesi kararlaştırılmıştır."



Pembe Köşk’te



Cumhurbaşkanlığı’nın yeni hizmet binasında yer alan MGK Toplantı Salonu’nundaki tadilat nedeniyle, dünkü toplantı Pembe Köşk’te yapıldı. Toplantıya, Orgeneral İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Işık Koşaner de Kara Kuvvetleri Komutanı olarak ilk kez katıldı. Toplantıda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık ise kurul üyesi olarak ilk defa yer aldı. MGK’nın dünkü toplantısı, Dağlıca Karakolu’na yönelik hain saldırının birinci yılına denk gelmesi nedeniyle de dikkat çekti.





