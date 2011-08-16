Teröre karşı 'süper vali'

T24 - BaşbakanRecep Tayyip Erdoğan, "Ramazan diye sabrediyoruz, artık bıçak kemiğe dayandı" uyarısının ardından, terörle daha farklı mücadelenin düğmesine bastı.



Başbakan Erdoğan, Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde MGK üyesi bakanlarla ve parti kurmaylarıyla muhtemel sınırötesi harekâtı da kapsayan çok yönlü askeri harekâtı görüştü.



Terör örgütünü önceki gün sert bir şekilde eleştirerek “Bıçak kemiğe dayandı” diye konuşan Erdoğan, dün önce Milli Güvenlik Kurulu üyesi bakanlarıyla ayrı ayrı görüşerek, bölücü terör örgütünün son dönemde artan saldırılarına karşı, kapsamlı askeri harekâtı konuştu. Ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayan Başbakan Erdoğan, konuyu parti kurmaylarıyla damasaya yatırdı.



Habertürk'ün haberine göre, toplantıda sınırötesi harekâtın tek başına çözüm olmadığı; yurt içinde de arazi arama-tarama faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, kırsalın yanı sıra Hakkâri merkez ve ilçeleri başta olmak bölgedeki birçok yerleşim merkezinde de bölücü örgüt unsurlarına yönelik operasyonlar yapılması gerektiği kaydedildi.

Valilere geniş yetki



Bu çerçevede, şehir merkezlerindeki terörist unsurlara karşı alınabilecek önlemler de konuşulurken, illerde valilerin jandarma ve polis birliklerine birlikte komuta etmesi ve istihbaratgörev paylaşımının hızlı ve etkin yapılması gerektiği üzerinde görüş birliğine varıldı. Operasyonlarda görev alan jandarma birliklerinin sevk ve idaresinde, valilerin daha etkin rol üstlenmesi tartışılırken, konunun perşembe günü yapılacak MGK toplantısına taşınması kararlaştırıldı.

Muhalefet mektupla randevu isteyecek



Yeni Anayasa için kolları sıvayan Başbakan Erdoğan ilk adım olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşme kararı aldı. Erdoğan bu amaçla iki lidere mektup yazarak randevu isteyecek. MYK’da alınan karara göre, Meclis’e gelip yemin etmeyen BDP ile görüşme yapılıp yapılmayacağına BDP yönetiminin tutumuna göre karar verilecek. Erdoğan, 2010’da referanduma kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin hazırlanış sürecinde de CHP ve MHP liderlerinden mektupla randevu istemişti. Bahçeli olumlu yanıt vermezken, CHP’nin o dönemdeki Lideri Deniz Baykal, “kameralar önünde görüşme olursa kabul ederim” şartı koşmuş bu nedenle görüşme gerçekleşmemişti.

STK’larla görüşecek



Başbakan Erdoğan, Ramazan’dan sonra hızlandıracağı yeni Anayasa çalışmaları kapsamında “Dolmabahçe Buluşmaları” isimli yemekli toplantılarını yeniden başlatarak sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya gelecek. Görüş alışverişi yılbaşına kadar sürecek.



