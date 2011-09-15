Teröre karşı model uçaklar kullanılacak

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelede yapılan ihbarların doğruluğunu teyit etmek amacıyla üzerinde çalışılan bir projeyle prototip model uçakların görüntü ve hareket algılayıcılarla donatılmasını amaçlıyor.Gece karanlığında teröristlerin tespiti için termal alıcılı sistemlerle de donatılması düşünülen model uçakların ayrıca 3-4 kilogram ağırlığında bomba, mühimmat ve lojistik malzeme taşıması da tasarlanıyor.İl Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel, THK'nın Çakırman mevkisindeki eğitim sahasında gerçekleştirilen deneme uçuşlarını yerinde inceledi.Tüzel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumlarında görevli yaklaşık 100 polis memurunun model uçak uçuş eğitimi aldığını, bu eğitimlerle model uçakların terörle mücadelede nasıl kullanılabileceği yönünde araştırmaya başladıklarını söyledi.Tüzel, eğitmenlerin de yardımıyla model uçaklar üzerinde küçük değişikliklerin yapılmasını hedeflediklerini, söz konusu değişikliklerle model uçakların terörle mücadelede kullanımının da önünü açacaklarını bildirdi.Tüzel, model uçakların kullanımına ilişkin, ''Gerektiğinde bomba taşıyacak, gerektiğinde de bize görüntü sağlayacak olan bu sistemin geliştirilmesi için büyük emek harcadık. 3-4 kilograma kadar bomba, mühimmat, yiyecek ve lojistik malzeme taşınmasını öngören ilk etap çalışmamız meyvesini verdi. Yapılan test uçuşunda bomba yerine kurdele kullandık'' dedi.Model uçakların terörle mücadelede daha etkin kullanımı için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tüzel, ''Model uçağımızla güvenlik kuvvetlerine yapılan tuzak niteliği taşıyan asılsız ihbarlar önceden tespit edilebilecek. Ayrıca gece monte edilen termal kameralar yardımıyla prototip uçağımız, ihbarın yapıldığı yere giden kolluk kuvvetlerine gözlem yapabilecek. Hedefi tespit edecek ve gerekirse imha edecek. Pisti olmayan bölgelerde taşıdığı paraşütü kullanarak yere sağlam bir biçimde inebilecek. Bu özelliklerin tümünün bir uçakta olması için çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.THK eğitmenlerinden Aydın Akdeniz de, model uçakların yakıt deposunun büyüklüğüne göre 40 dakika süreyle havada kalabileceğini, bu süre içerisinde uçakla çok çeşitli uygulamaların yürütülebileceğini kaydetti.Aydın, 80 ile 150 kilometre hız yapan model uçakların ayrıca her türlü değişim ve geliştirmeye açık olduğunu sözlerine ekledi.