-TERÖRE KARŞI ALMANYA İLE KOMİTE ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Almanya ile güvenlik ve terör konuları başta olmak üzere hemen bir ortak komite oluşturacaklarını söyledi. Bakan Atalay, resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. İki bakan kahvaltının ardından İçişleri Bakanlığı'na geçti ve burada konuk bakan de Maiziere için resmi karşılama töreni düzenlendi. Heyetlerarası görüşmelerin ardından, Atalay ile de Maiziere ortak basın toplantısı yaptı. İçişleri Bakanı Atalay, burada yaptığı konuşmada, görüşmeleri çok samimi bir paylaşım olarak tanımlayarak, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmelerde, güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği konularının ele alındığını ifade eden Atalay, terörle mücadelede en önemli boyutun uluslararası işbirliği olduğunu söyledi. Terörle mücadelenin Türkiye'nin en önemli önceliği olduğunun altını çizen Beşir Atalay, bu konuda samimiyet içinde sıkı bir işbirliği çabasının devam ettiğini dile getirdi. Mevkidaşı ile görüşmede, terörle mücadele konusunun samimiyet ve açıklıkla değerlendirildiğine işaret eden Bakan Atalay, ''Bu konuyla ilgili sayın bakana dosya sundum. Almanya'da bu konuda yürütülen faaliyetler, bizdeki bilgiler konusunda...'' dedi. Bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin çeşitli Avrupa ülkelerinde zemin bulduğunu, değişik STK çatıları altında faaliyetlerini yürüttüklerini anımsatan İçişleri Bakanı Atalay, şöyle devam etti: ''Ama bizim Türkiye olarak yoğun çabalarımız sonucu AB ülkeleri bu konuda daha ileri adımlar atmaya başladı. Özellikle son iki yıl içinde bu konuda ciddi operasyonlar yapıldı. Avrupa şunu gördü 'terör örgütü PKK'nın faaliyetleri sadece Türkiye'ye dönük değil, kendileri için de sorun getiren, giderek terör üreten bir duruma geliyor' Bu çerçevede özellikle Almanya'dan daha ileri bir işbirliği ve destek istediğimizi ifade ettik. Çok somut olarak da güvenlik konuları ve terör konuları başta olmak üzere hemen bir ortak komite oluşturuyoruz. Bu komite sık periyotta, gerekirse günlük bazda somut konuları çalışacak, noktasal konuları ele alacak, bize çalışmalarını getirecek. Biz iki bakan olarak kararlılığımızı ifade ettik. Orada yürüyen çalışmalarda sorun çözülemezse veya sorunlar devam ediyorsa bize getirecekler. Biz de daha sık görüşme içinde olacağız, gerek telefonla gerek karşılıklı ziyaretlerle sayın meslekdaşımla çok sık görüşme içinde olacağız.''