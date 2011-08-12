-Terör zanlısı Türk hakim karşısında BERLİN (A.A) - 12.08.2011 - Türk ve Alman vatandaşı olduğu bildirilen Adnan V. (25) adlı terör zanlısı, bugün Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Adnan V, Amerikan kuruluşlarına ya da Alman politikacılarına yönelik bombalı saldırı hazırlamak ve terör örgütü El Kaide'yi desteklemekle suçlanıyor. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan Adnan V.'nin 2007 yılının Ekim ayından 2008 yılının Eylül ayına kadar El Kaide'nin propaganda videolarını internete koyduğu ve bu videolarda intihar komandoları görüntülerinin yer aldığı belirtiliyor.