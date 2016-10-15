Terör zanlısı ABD istihbaratı sayesinde yakalandı

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre söz konusu Amerikan istihbarat servisi 22 yaşındaki Caber El Bekir'in Suriye'deki IŞİD bağlantısıyla telefon görüşmelerini dinledi ve konuyla ilgili Alman makamlarını bilgilendirdi. Yapılan görüşmelerden birinde patlayıcı yapımı ve muhtemel saldırı hedefleri konuşuldu.

El Bekir, telefonda konuştuğu kişiye saldırı hedefi olarak "Berlin'deki büyük bir havalimanının" "trenlerden daha iyi olacağını" söyledi. Terör şüphelisi Caber El Bekir çarşamba günü Leipzig'de konduğu hücrede kendini asarak intihar etmişti.

Polis, El Bekir'in Chemnitz'de kaldığı dairede 1,5 kilogram ağırlığında tahrip gücü yüksek patlayıcı bulmuştu. Ağabeyi Ala El Bekir kardeşinin ölümüyle ilgili yapılan resmi açıklamanın şüpheli olduğunu söyledi.

"IŞİD üyeleri intihar etmiyor"

Die Welt gazetesine konuşan Ala El Bekir "Eğer IŞİD üyesiydiyse, onlar intihar etmiyor" diyerek İslam dininde intiharın günah olduğuna dikkat çekti. Ala El Bekir "Polisin onu öldürdüğünden son derece eminim. Alman polisinin kardeşim ölümünde suç sahibi olmakla itiham ediyorum" diye konuştu.

Caber El Bekir, Chemnitz'de polisin elinden kaçmayı başardıktan sonra Leipzig ana tren istasyonunda tanıştığı Suriyeli sığınmacılardan yardım istemişti. Üç Suriyeli sığınmacı El Bekir'i kaldıkları evde bağlayıp polise teslim etmişti. El Bekir intihar etmeden önce polise verdiği ifadede kendisini bağlayan şahısların suç ortakları olduğunu ileri sürmüştü.

"Kendimizi tehdit altında hissediyorduk"

Der Spiegel'e konuşan Suriyeliler terör şüphelisinin suç ortağı oldukları iddiasını reddetti. "Hayatımızda onunla ortak olan hiçbir şey yoktu" diyen bir sığınmacı, kendilerini El Bekir tarafından tehdit altında hissettiklerini söyledi. IŞİD taraftarlarının bir intikam saldırısı düzenlemesinden korkan üç Suriyeli sığınmacı, Almanya'nın başka bir kentindeki arkadaşlarına sığındıklarını ve güvenlik nedeniyle Leipzig'e dönmeyi düşünmediklerini ifade ettiler.

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AFP/EC/HS