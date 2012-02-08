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Terör ve İstihbarat Şube Müdürleri görevden alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürleri görevden alındı.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - MİT yetkililerinin KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından İstanbul Emniyeti'nde iki şube müdürü görevden alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden almalarla ilgili "bu rutin bir uygulama"dedi. 






Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlililerinin KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde deprem yaşandı.

KCK soruşturmasını yürüten İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün görevlerinden alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Ömer Köse, İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ise Serdar Güldalı atandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ın ismi tutuklu eski emniyet Hanefi Avcı'nın yaptığı suç duyurusu ile gündeme gelmişti. Avcı, tutuklanmadan önce İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ın üst düzey bürokratlara yönelik dinlemeleri yapan isim olduğunu öne sürmüştü.

Ömer Köse daha önce Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne atanmıştı. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Ömer Köse, İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne ise Serdar Güldalı atandı.  


Hüseyin Çapkın: Rutin bir uygulama  

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın "rutin bir uygulama"dedi. Emniyet çıkışında basın mensuplarını karşısında gören Çapkın " Ne soracağının belli, bu bizde rutin bir uygulamadır bir çeşit nöbet değişimi" dedi. Bir basın mensubunun " Peiki Hakan Fidan'ın çağırılmasıyla ilgisi sorusunu ise "sadece bu" diye yanıtladı.

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