Terör uzmanı: IŞİD militanları sakallarına bira sürerek kamufle olmaya çalışmış

Diyarbakır'da geçen yıl 26 Ekim günü IŞİD’in hücre evlerine yapılan ve 7 IŞİD'linin ölü ele geçildiği operasyonda ele geçen 128 parça eşya, tutanakla imha edildi. İmha edilen eşyalar arasında çok sayıda parfüm ve bira şişesi olduğu belirtilirken, terör uzmanları IŞİD üyelerinin birayı sakallarına sürerek koku oluşturduğu, şişeleri ise evin kapısına bıraktığını, bu şekilde içki içtikleri görüntüsü vererek, kamufle olmaya çalıştığını söyledi.

İki polis memuru şehit olmuştu

Hürriyet'te yer alan habere göre, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi 42’nci ile 53’üncü sokaklarda bulunan IŞİD örgütüne ait 2 hücre evine 26 Ekim günü operasyon düzenlendi. Operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit edilirken; evde bulunan IŞİD'liler Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü olarak ele geçirildi.

128 parça eşya imha edildi

Zaman zaman patlamaların da olduğu evlerde daha sonra yapılan olay yeri inceleme çalışması sırasında, delil niteliği taşıyan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Hücre evlerinde ve öldürülen 7 militanın üzerinde ele geçirilen malzemelerden 128 parçanın, yapılan incelemenin ardından soruşturmayı yürüten savcının talimatı ile imha edildiği belirtildi. Operasyonun yapıldığı evlerde ele geçirilen 128 parça eşyanın herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle 23 Ocak 2016 günü imha edildiği belirtildi.

Parfüm, bira şişeleri,

MKE yazılı kutular bulundu

Hazırlanan tutanakta imha edilen malzemeler arasında ’Cihadın gayesi’ isimli kitap, üzeri yazılı kağıt parçaları, tıbbi ilaçlar, 6 şişe değişik markalarda parfüm, ’Ey iman edenler’ başlıklı not kağıdı ve Makina Kimya Endüstrisi ibareli 2 karton kutu bulunduğu belirtildi. Tutanakta ayrıca evde bulunan çok sayıda dini kitap, ’Dikkat edilecek hususlar’ ibareli yazılı kağıt, üzerinde ’Bismillah’ yazısı ile başlayan kağıtların da imha edildiği ifade edildi. IŞİD’in hücre evinde ayrıca 23 Ekim 2015 tarihli Özgür Gündem gazetesinin de bulunarak imha edildiği belirtilen tutanakta, evde ayrıca 7 bira şişesi ele geçirildiği kaydedildi. Tutanakta, imha edilen yazılı evrakların içeriğine ilişkin bir bilgi olmadığı görülürken, kitapların ise IŞİD mensupları tarafından okunan propaganda ve cihad içerikli kitaplar olduğu kaydedildi.

Kamufle olmak için birayı

sakallarına sürüyorlarmış

Hücre evinde ele geçirilen bira şişeleri ile ilgili değerlendirme yapan terör uzmanları, örgütün hücre evlerinin genellikle aile görüntüsü verilen kişiler tarafından kiralandığını ve mahalle sakinlerinin anlamaması için gizlilik kurallarına çok önem verildiğini söyledi.

IŞİD’in hücre evinden çıkan bira şişelerinin bu amaçla kullanıldığını ifade eden terör uzmanları, militanların mahalle sakinlerine içki içtikleri görüntüsü vermek için birayı sakallarına ve yüzlerine sürdüğünü, şişeleri ise kapı önüne bıraktığını söyledi. Uzmanlar, mahalle sakinlerinden birinin hücre evinin kapısını çalması halinde, IŞİD üyesinin kapıyı açmadan önce birayı yüzüne sürerek, kokmasını sağladığını ve bu şekilde kapıyı açtığını belirtti. Bunun çok bilinmeyen bir kamufle yöntemi olduğunu belirten güvenlik güçleri hazırladıkları raporda, bu konuya ilişkin ele geçirilen bir nota dikkat çekti.

Operasyon sonucu bir şüphelinin üzerinde bulunan ve gizlilik kurallarının yazıldığı notta, "Kardeşler bazen evin bahçesine çıkıp görüntü vermeli, her defasında farklı bir kardeş kapıyı açmamalıdır. Çevredeki insanların dikkatini çekmemek için gayret sarf edilmelidir" ifadeleri yer aldı.

Pet şişe içindeki kamera ile izlemişler

Çatışmanın ardından hazırlanan olay yeri inceleme raporunda ilginç bir ayrıntı da ortaya çıktı. Olay yeri incelemesinde operasyon yapılan evin bahçe kapısının duvarı üzerinde pet şişe içerisine yerleştirilmiş bir kamera tespit edildi. Güvenlik uzmanları, IŞİD’lilerin duvar üstüne gizledikleri kamera ile dışarıyı izlediklerini ve muhtemelen operasyon sırasında görüntülere göre pozisyon aldıklarını belirtti.