-TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER ANKARA (A.A) - 17.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı, çeşitli illerde protesto edildi. Eskişehir Ülkü Ocakları, Silvan'da 13 askerin ve Siirt'te 1 komiserin şehit edilmesini protesto amacıyla yürüyüş düzenledi. Deliklitaş Mahallesi Yediler Parkı'ndan Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar ellerinden döviz ve pankartlarla yürüyen grup, adına açıklama yapan Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kadir Bıyık, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetemeyeceğini kaydetti. Eskişehir halkının terör saldırılarına karşı, protestolarını süreceğini ifade eden Bıyık, şöyle konuştu: ''Türk gencinin sokağa dökmesinler. 7 düvelin yıkamadığı Türkleri bir avuç çapulcu yıkamayacaktır. Türkiye'nin teminatı olan Türk gençleri gerektiğinde vatanları için seve seve ölecektir. Türk milletinin birlik ve beraberliğini hiçbir güç yıkamaz. Askerlerimiz gibi şehit olmaya hazırız. Şehitlerimizin ailelerine başta olmak üzere Türk milletine başsağlığı diliyor, yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.'' Açıklamanın ardından grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Bu sırada grup, kafede saygı duruşu sırasında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle bir kişiye tepki gösterdi. Grup, kafeye çakmak ve pet şişe attı. Olay, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekiplerinin kafe önünde güvenlik önlemi almasıyla sona erdi. Öte yandan Eskişehirspor taraftarı bir grup da, Cumhuriye Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir apartmanda bulunan BDP İl Başkanlığındaki BDP bayrağını indirmek istedi. Burada güvenlik önemi alan polis, gruba izin vermedi. -ÇANKIRI- Çankırı'da, Anıt Alanı'nda toplanan bir grup, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak İstiklal Marşı okudu. Daha sonra yine sloganlar eşliğinde ilerleyen grup, önce İstasyon Köprüsü'ne ardından Park Sokak'a kadar yürüdü. Polisin, yürüyüş izni olmadığını belirterek dağılmaları yönünde uyardığı gruptan bazı vatandaşlar, polise tepki gösterdi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı. -GAZİANTEP- Gaziantep'te ''Şehitlere Saygı ve Bağımsızlık yürüyüşü'' düzenlendi. Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, İl Jandarma Komutanlığı önündeki Meçhul Asker Anıtı'nda sona erdi. Daha sonra Silvan'daki terör saldırısında şehit olan jandarma komando er Barış Çiçekdağı'nın evine gidildi. Etkinliğe katılanlar güzergah boyunca Türk bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılanlar, ''şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''kahrolsun PKK''şeklinde sloganlar attı. Yürüyüşü düzenleyenlerden emekli Başçavuş İsa Kök, demokrasi meydanında basın açıklaması yaptı. Kök, açıklamasında Diyarbakır Silvan kırsalında kurulan pusu sonucu Türkiye'nin 13 şehit verdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bu vatan bu toprak uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şahsım ve Gaziantep halkı adına başsağlığı diliyorum. Bunu yapan kişileri, yaptıranları, yapılmasına göz yumanları şiddetle kınıyorum. Bunu yapanlar şunu bilsinler ki Türk halkı Türk milleti ayaktadır. Türk Cumhuriyeti ağır bir ihanet kuşatması altındadır. Şehitler vatan için öldüler. Türkiye'yi yöneten siyasi idarenin, almış olduğu kararları bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün dünya şunu bilsin ki vatanı bayrağı namusu için ölüme atlamak ağustos ayında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. O şehitler o kahramanlar, vatan için şehit oldular. Onlar ölü değildir. Onlar aramızda bulunmaktadır.'' Grup, daha sonra olaysız dağıldı. -BİLECİK- Bilecik'te bir grup, terörü telin yürüyüşü düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Burası Türkiye ya sev ya terk et'', ''Her şey vatan için'', ''PKK şaşırma, sabrımızı taşırma'', '''İmralı Apo'ya mezar olacak'', ''Ezan dinmez, bayrak inmez'', ''Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın'' sloganları attı. Tevfikbey Caddesi'ne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Kenan Karkaç, hiçbir siyasi görüş belirtmeden grup olarak askerlerin acısını paylaşmak için ve tepki göstermek için toplandıklarını kaydetti. Hafta sonu çarşı izninde bulunan 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli askerler ve çevredeki vatandaşlar da alkışlarla protestoya destek verdi. Grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra olaysız dağıldı. Polis, eylem süresince çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. -KIRKLARELİ- İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi bir grup, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla Dingiloğlu Parkı'nda toplandı. İşçi Partisi Kırklareli İl Başkanı Halil Göçen, burada yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. ''Amerika ile birlikte olanlar, onunla büyük bir yenilgiyi paylaşacaktır'' diyen Göçen, saldırının 4 yıldır Türk Ordusuna karşı sürdürülen Ergenekon tertibinin gerçek amacını da bir kez daha orta koyduğunu ileri sürdü. ''Milletimizin başı sağ olsun'' diyen Göçen, ''Şehitlerimizi bağrımıza basıyoruz, şehitlerden aldığımız güçle vatanımızı, bağımsızlığımızı ve birliğimiz büyük bir azimle savunacağız'' dedi. Hükümet aleyhine slogan atan grup, basın açıklamasından sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Protestoya CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, CHP İl Başkanı Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Başkur da katıldı. -KONYA- Konya'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen bir grup, terör saldırısını protesto amacıyla yürüyüş düzenledi. Kültür Park Alanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Konya uyuma şehidine sahip çık'' şeklinde sloganlar atarak Anıt Alanı'na kadar yürüdü. Burada İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra Konya Şehitliği'ne geçerek dua etti. Grup, olaysız dağıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşe dernek olarak destek verdiklerini söyledi. Duyarlı Konyalılarla birlikte teröre tepki gösterdiklerini dile getiren Işık, terörün herkesi çok üzdüğünü ve yüreklerinin yandığını belirtti. Konya'nın Seydişehir ilçesinde de Hükümet Konağı önünde toplanan bir grup, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı attı. Ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Seydişehir Belediyesi önüne kadar yürüyen gruba, trafikte seyreden sürücüler de korna çalarak destek verdi. Belediye önünde şehitler anısına saygı duruşunda bulunan grup, okudukları İstiklal Marşı'nın ardından olaysız şekilde dağıldı. -KARABÜK- Karabük'te bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan oluşan grup, Yenişehir Atatürk Anıtı'nda toplandı. Terör örgütünü lanetleyen sloganlar atan grup adına basın açıklaması yapan Fatma Coşkun, 13 askeri şehit eden terörün, oturularak çözülmeyeceğini bildikleri için burada toplandıklarını söyledi. Şehit haberlerinin sıradanlaştığını, iki gün ''vatan sağ olsun'' denildiğini ve üçüncü gün susulduğunu savunan Coşkun, şöyle dedi: ''Biz Türk gençleri elimiz kolumuz bağlı duramazdık. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de bu eylemi gerçekleşiyoruz. Gençliğe hitabedeki genç biziz çünkü. Bu vatan için kadın, erkek, genç, yaşlı demeden canımızı vermeye hazırız. Türk milleti olarak falanca takımın küme düşmesi, şehit düşenlerden daha önemli oldu, daha çok gündeme geldi. Bize destek veren herkese teşekkür ederim.'' Grup, açıklamanın ardından bir süre daha slogan atarak olaysız dağıldı. -BURSA- Bursa'daki protesto yürüyüşü için Kent Meydanı'nda toplanan grup, ''Kahrolsun PKK'', ''Mecliste PKK istemiyoruz'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Dişe diş kana kan intikam'', ''Ne mutlu Türküm diyene'', sloganları atarak Şetbaşı Caddesi'ne kadar yürüdü. Heykel Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan grup, burada da terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Bu arada gruptakilerden bazıları Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan BDP İl binasına yürümek istedi. Grup, yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından güvenlik güçleri tarafından ikna edildi. Setbaşı Caddesi'ne kadar yürüyen grup, sessizce dağıldı. -ADANA- Adana'da, sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen bir grup Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanarak terör örgütü aleyhine sloganlar attıktan sonra İnönü Caddesi'ndeki BDP il binasına yürümek istedi. Polisin engeline rağmen Atatürk Caddesi'ni takip ederek, BDP il binasının yakınındaki İnönü Parkı'na gelen grup burada sloganlar atarak protesto gösterisinde bulundu. ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganlarıyla bu kez BDP il binasına girmek isteyen gruba polis panzerleri ve çevik kuvvet ekipleriyle engel olunmaya çalışıldı. Polis, BDP il binasını taşlayan grubu dağıtarak, olayları yatıştırmaya çalıştı. -HATAY- Hatay'da ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Caddesi üzerinde toplanan grup, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak Antakya Belediye binası önüne kadar yürüdü. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Gözübüyük'ün kardeşi Emine Gözübüyük, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, ''Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızda, ekmek yediği ele ihanet eden bölücü mihrakların şerefsizlikleri her geçen gün daha da artmaktadır'' dedi. Bayrak ve hürriyet uğruna kara toprağa can veren Hüseyin Gözübüyük gibi daha nice yiğitlerin şehitlik sırası beklediğini ifade eden Emine Gözübüyük, terörü lanetlediklerini kaydetti. Basın açıklamasının ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Gözübüyük'ün bir ay önce evlendiği eşi Arzu ile annesi Aysel babası Ahmet'in de yer aldığı grup, Cumhuriyet Caddesi'nden Antakya Şehitliğine kadar slogan atarak yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua okuduktan sonra dağıldı. -KARAMAN- Karaman'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen bir grup, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki terör saldırısını protesto etti. Aktekke Meydanı'nda toplanan grup, ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Karaman uyuma, şehidine sahip çık'', ''Kahrolsun PKK'', şeklinde sloganlar atarak Anıt Park'a kadar yürüdü. Burada İstiklal Marşı okuyan grup, olaysız dağıldı. -BOLU- Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki saldırı, Bolu'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Bolu'da bir grup, Hükümet Meydanı'nda toplanarak terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'nden Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Belediye Meydanı'nda tekrar toplanan grup, attıkları sloganların ardından olaysız dağıldı. Polis, etkinlik esnasında geniş güvenlik önlemi aldı.