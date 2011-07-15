-TERÖR SALDIRISINA TEPKİ İÇİN YÜRÜDÜLER BURSA (A.A) - 15.07.2011 - Bursa'da bir grup, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edildiği, 7 askerin de yaralandığı terör saldırısını protesto amacıyla yürüyüş yaptı. Atatürk Heykeli önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Türkiye uyuma şehidine sahip çık'', ''Mecliste PKK istemiyoruz'' sloganları atarak, Pınarbaşı Mahallesindeki şehitliğe yürüdü. Pınarbaşı Şehit Mezarlığında saygı duruşunda bulunan grup, dualar okuduktan sonra sessizce dağıldı. -BİLECİK- Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup da ellerinde Türk bayraklarıyla ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde slogan atarak yürüdü. Grup adına açıklama yapan Yusuf Beyaz, hiçbir siyasi görüş belirtmeden grup olarak askerlerin acısını paylaşmak için ve tepki göstermek için toplandıklarını söyledi. Devlet büyüklerinden bu kanın durması için ellerinden geleni yapmalarını istediklerini ifade eden Beyaz, şöyle konuştu: ''Bizler bu vatanda hiç bir zaman bölünmeye izin vermeyeceğiz. Vatansever insanlar olarak vatanımız için şehit olmaya razıyız. 13 değil, 13 milyon şehit versek de vatanımızın bir karış toprağını vermeyeceğiz. Şehit ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz.'' Grup, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.