Terör saldırısı sonrası Ankara'da güvenlik zirvesi

Resmi açıklamalara göre 10 kişinin hayatını kaybettiği Sultanahmet saldırısı Ankara'yı alarma geçirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırı hakkında İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan bilgi alırken başkentte güvenlik zirvesi toplandı. Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AK İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Ali Sarıkaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Haluk Dursun'un katıldığı belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıktığı dakikalarda Sultanahmet saldırısının haberi geldi. Cumhurbaşkanı Atatürk Havalimanı'na hareket ederken yol boyunca ilgililerden bilgi aldı.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan burada da görüşmelerine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yolcu etmek için her zaman havalimanında hazır bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bu kez yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayla ilgili bilgileri telefonla aldığı öğrenildi. Erdoğan'ı İBB Başkanı Kadir Topbaş yolcu etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Saat 11:40'da TC Ana uçağıyla Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Kısıklı'dan çıkıp Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Yol boyunca koruma jeeplerinin sinyal kesici jammerları tam kapasiteyle çalıştı. Atatürk Havalimanı'nda bekleyen Ana uçağı içinde ve çevresinde polis köpekleri arama yaptı. Özel hareket polisleri de her zamanki gibi çevrede önlem aldı.