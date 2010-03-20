'Terör saldırı uyarısı'

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünen vatandaşlarını olası terör saldırıları ve şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaları için uyardı.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünen vatandaşlarını olası terör saldırıları ve şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaları için uyardı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, uyarının 19 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarının, özellikle süregelen 'Amerika Defol, Bu Vatan Bizim' kampanyası ve terör örgütü DHKP-C'nin yıldönümünde beklenen olaylar ışığında temkinli olmaları gerekmektedir" denildi ve şu önemli uyarı yapıldı:



"Türkiye'deki Amerikan ve/veya Türk-Amerikan kültürel ve ticari kuruluşlara yönelik eylemlerin görülmesi olasılık dahilindedir. Amerikan vatandaşlarına üst düzeyde temkinli olmaları ve güvenlik bilincini artıracak uygun adımlar atmaları gerektiğini hatırlatırız."



Açıklamada ayrıca, Türkiye'deki ABD diplomatik temsilciliklerinin, Amerikan vatandaşlarını 21 Mart'taki Nevruz'la ilgili uyardığı da ifade edildi. Bakanlık, "Türkiye'de bu tarihte geçmişte şiddet olaylarına da sahne olan protestolar görüldü ve bu olaylar tekrarlanabilir" dedi.



Dışişleri Bakanlığı, ayrıca Türkiye'ye giden ya da burada yaşayan vatandaşlarına kalabalık gruplar halinde gezmemeleri uyarısında da bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahatlerle ilgili açıklamalarının yer aldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'deki ABD diplomatik temsilciliklerinin adresleri ve telefon numaraları da yayımlandı.









