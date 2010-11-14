-TERÖR RİSKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE SOMALİ LONDRA (A.A) - 14.11.2010 - Doğal ve insani riskleri inceleme alanında uzmanlaşmış bir İngiliz kuruluşu, Somali'yi "terör riski" en yüksek ülke olarak gösterdi. Maplecroft kuruluşunun yeni "terör riski endeksi"nde, Somali'yi Pakistan, Irak, Afganistan ve Filistin toprakları izliyor. Endekste Yemen 9. sırada yer alıyor. Söz konusu kuruluş, geçen yıl Somali'yi dördüncü sıraya yerleştirmişti. Kuruluşun verilerine göre, geçen yılın Haziran ayından bu yılın Haziran ayına kadar Somali'de 556 terör eylemi düzenlendi, bu saldırılarda bin 437 kişi öldü.