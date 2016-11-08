‘Terör propagandası’ndan hapsi istenen Amedsporlu Deniz Naki beraat etti

Hakkında ‘terör propagandası’ iddiasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Amedspor futbolcusu Deniz Naki beraat etti.

Diyarbakır başsavcılığınca hazırlanıp 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede suçlamaya dayanak olarak Naki’nin Facebook ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gösterilmişti.

Naki’nin Facebook hesabından 4 Ocak 2016 günü, “Bir baba düşünün iki evladı da vurulmuş ve yanlarında öylece çaresizce cansız bedenlerine bakıp duruyor, Cizre’de yasak var diye onları gömemiyor” yolundaki paylaşımı suç sayılan iddianamede, fotoğrafın 8 Ocak 2009 tarihinde İsrail ile Filistin arasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren çocuklara ait olduğu savunulmuştu.

Naki’nin bu paylaşımı, “Halkın bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, bölge halkının Türkiye Cumhuriyeti devletine olan güvenini sarsmayı amaçladığı, PKK/KCK terör örgütünün aleni propagandasının yapıldığı değerlendirilmektedir” sözleriyle anlatılmıştı.

İddianamede, Naki’nin 16 Aralık 2015’te yaptığı paylaşımda, “Bir taraftan galibiyetimizin sevinci diğer yandan halkımıza karşı yürütülen kirli savaşın getirdiği acıyla yanıyoruz. Faşizme mezar olacak bu topraklar. Burası Delila’nın. Egid’in. Mazlum Doğan’ların memleketi” ifadelerini kullandığını belirten savcı, bu paylaşımla ‘devlete güvenin sarsıldığı’nı iddia etmişti

Naki’nin Cizre’ye gittiğini gösteren bir fotoğrafın bulunduğu paylaşımı da iddianamesine ekleyen savcı, paylaşımla, Cizre operasyonunun bölge halkına karşı yapılıyormuş gibi gösterildiğini öne sürmüştü.



İddianamede Amedspor’un, 31 Ocak 2015 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bursaspor’u kendi sahasında 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği maçtan sonra Naki’nin sosyal medya hesabından paylaştığı “Bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kayıp eden ve yaralılarımıza adıyoruz armağan ediyoruz. Her Biji Azadi” ifadelerine de yer verilmişti.

Savcı, Naki’nin, Kürtlerin ulusal kıyafeti ‘şal û şepik’ giyerek çektirdiği fotoğrafa da iddianamesinde, ‘kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının giydiği elbise ile çekilmiş fotoğraf’ sözleriyle yer vermişti.