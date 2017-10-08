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Terör propagandası iddiasına tutuklama

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-  AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, sosyal medyadaki hesabından terör örgütü propafandası yaptığı tespit edilen 19 yaşındaki F

08 Ekim 2017 23:31

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-  AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, sosyal medyadaki hesabından terör örgütü propafandası yaptığı tespit edilen 19 yaşındaki F.K. tutuklandı.
Aydın Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddiasıyla dün F.K.\'nın, Muammer Aksoy Mahallesi\'ndeki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.K.\'nın evinde yapılan aramada 1 kuru sıkı tabanca, 2 sim kartı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. 

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