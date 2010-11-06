-TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 6 KİŞİ TUTUKLANDI KOCAELİ (A.A) - 06.11.2010 - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarının ardından, terör örgütü DHKP-C'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişi, Cumhuriyet Savcısında ifade verdikten sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Meliha Aktaş, Elif Sultan Kalsen, Tayfun Taş, Güven Usta, Zahide Dalda ve Erzat Çiftçi ''Terör örgütüne üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak'' suçlarından tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Bu arada, zanlıların, terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde gerçekleştirdiği eylemlere katıldıkları öğrenildi. Öte yandan, zanlıların, Kocaeli Üniversitesi'ni bu yıl kazanan öğrencileri örgüte kazandırmaya çalıştıkları bildirildi. 4 Kasım'da, İzmit, Derince ve Dilovası'nda çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi, İstanbul'da bir kişi gözaltına alınmış, zanlıların 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, diğer 9 kişi de adliyeye sevk edilmişti. Terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia edilen zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, afiş, pankart ele geçirilmiş, çok sayıda CD ve DVD ile 13 bilgisayara da el konulmuştu.