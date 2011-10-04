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Terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı ŞANLIURFA (A.A)

04 Ekim 2011 22:21

-Terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı ŞANLIURFA (A.A) - 04.10.2011 - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 1'i kadın 2 kişi ile bu kişileri Suriye sınırından kaçak yollarla geçirmek istediği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. güvenlik güçleri G.K. ve H.S'nin terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak üzere Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gittiğini belirledi. Suriye sınırından kaçak yollarla geçişlerine yardımcı olacağı öne sürülen A.İ. ve S.A. ile buluşan zanlılar, sınır hattından geçmek istedikleri sırada kendilerini takip eden güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  Bu arada yapılan incelemede, terör örgütüne katılmak isteyen zanlıların daha önce ''Terör örgütü propagandası yapmak'', kuryelerin ise ''insan kaçakçılığı'' suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.  Soruşturma sürdürülüyor.

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