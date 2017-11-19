Terör örgütüne yardım ve yataklıktan 6 kişiye tutuklandı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) Terör örgütü PKK/KCK\'nın dağ kadrosundan B. kod adlı Yunus S.\'ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 14 kişiden 6\'sı tutuklandı. İstanbul\'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.\'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü PKK/KCK\'nın dağ kadrosundan B. kod adlı Yunus S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Yunus S.\'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 kişiden 1\'i savcılık tarafından, 7\'si ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen firari şüpheli Yunus S.\'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Vatandaşlardan da duyarlı olmasını isteyen yetkililer, şüphelinin görülmesi halinde 155 ihbar hattının aranılmasını istedi.

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