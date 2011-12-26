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Terör örgütüne darbe BİNGÖL (A.A)

26 Aralık 2011 15:59

-Terör örgütüne darbe BİNGÖL (A.A) - 26.12.2011 - Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda biri sözde üst düzey bölge sorumlusu olan 2 terörist yakalandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık 2011 günü Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, geçen yıl Sarıyayla Jandarma Karakolu'na yapılan saldırı eylemine ve 5 ay önce Karlıova ilçe merkezinde korucubaşı Hacı Alan'ın şehit edilmesi eylemine katıldığı iddia edilen PKK'nın sözde bölge sorumlusu ''Zindan'' kod isimli teröristle, ''Şiyar'' kod isimli İran uyruklu teröristin, üzerlerinde 2 el bombası ve 2 tabanca ile birlikte yakalandığı belirtildi. Sağ yakalanan teröristlerden alınan bilgiler doğrultusunda, Merkez Ortaçanak köyü bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün kullandığı en büyük sığınağının ortaya çıkarıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yeraltına elle yapılmış sığınak (içerisinde yönetim odası, eğitim odası, mutfak, tuvalet ile 15-20 teröristin kalabileceği 2 ayrı oda, 2 depo ortaya çıkarıldı. Depo içerisinde 1 Kannas keskin nişancı tüfeği dürbünü, 7 telsiz anteni, 2 güneş paneli, 2 jenaratör, 1 dikiş makinesi, 150 metre kumaş, 10 takım eşofman, 50 çift ayakkabı, yaklaşık 5 ton yiyecek malzemesi, diğer yaşam, giyim, temizlik malzemesi ve bol miktarda ilaç ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edilmiş, sığınak ve depolar ise tahrip edilmiştir.''

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