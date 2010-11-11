-TERÖR ÖRGÜTÜNDE İÇ HESAPLAŞMA ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Türkiye, İran ve Suriye'nin yanı sıra, Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük sıkıntılar yaşayan PKK terör örgütünde, örgüt içi hesaplaşma sonucu 4 kişinin öldürüldüğü belirlendi. Terör örgütü PKK'da ''eylemsizlik kararının uzatılması'' ile ilgili örgüt içinde büyük tartışmaların yaşandığı ifade ediliyor. Güvenlik güçlerinin ''Etkin pişmanlık'' yasasından faydalanmak için teslim olan örgüt mensuplarından aldığı bilgiye göre, terör örgütünde ''güvercinler'' ve ''şahinler'' olarak nitelenen gruplar arasında sert tartışmalar ve kavgalar yaşandı. Bu tartışmalar sırasında 4 örgüt mensubunun örgüt içi hesaplaşmaya kurban gittiği öğrenildi. Terör örgütünde yaşanan iç hesaplaşmanın son kurbanlarının; ''Hogir'' kod adlı Yusuf Taceddin Hüseyin, ''Zelal'' kod adlı Zahide Tatar, ''İskender'' kod adlı Şenar Esheri ve ''Enver'' kod adlı Abdurrahman Azerbar olduğu ortaya çıktı. Ancak örgüt içi cinayetleri güvenlik güçlerinin üzerine atmaya çalışan terör örgütü yönetimi tarafından ''infazları'' gizlemek ve cinayetlere ilişkin gelebilecek tepkilerin önüne geçilebilmek için öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine birer mektup gönderilerek, ''çocuklarının güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada şehit olduğu'' ya da ''kalp krizi, beyin kanaması'' gibi doğal sebeplerden öldükleri bildirildi. Terör örgütü PKK örgüt içi infazları perdelemek için ''taziye çadırları'' kuruyor, en yakın arkadaşları tarafından öldürülenler için sahte ''kahramanlık'' hikâyeleri yazıyor. Bu arada, son dönemde terör örgütündeki iç infazların aydınlatılması ve cinayetlerin sorumlularının hesap vermelerine yönelik Kürt kökenli ailelere ve aydınlara yapılan çağrılarda artış yaşandığı belirtiliyor. Bir dönem örgütün önemli konumlarında bulunan, ancak terör örgütünden kaçarak İsveç'te güvenlik makamlarına sığınan itirafçı Abdulkadir Aygan adlı örgüt mensubu, ''Kürt yurtseverlerden isteğim, PKK'nın iç infazlarının aydınlanması için harekete geçmeleridir. Bu konuda kampanyalar ve girişimleri başlatmaları gerekmektedir. Bu bir yurtseverlik ve insanlık görevidir'' derken, Sosyolog Yazar İsmail Beşikçi yaptığı basın açıklamasında, ''PKK içindeki cinayetlerin hesabı sorulmuyor. Oğulları, kızları kendi arkadaşları tarafından, PKK tarafından infaz edilenler bir sessizliğe gömülmüş, hayattan tamamen kopmuşlardır. Bu aileler için başvurulacak bir makam yoktur'' şeklinde açıklama yapmıştı.