-TERÖR ÖRGÜTÜNDE DOLANDIRICILIK ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK'nın finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlarda çok sayıda örgüt üst düzey sorumlusunun tutuklanması nedeniyle PKK'da otorite boşluğu yaşanırken, örgüt içinde bir dolandırıcılık olayının daha gerçekleştiği öğrenildi. Terör örgütünün Yunanistan sorumlusu Kemal Ç'nin, örgüt adına toplanan 150 bin avro para ile birlikte İsviçre'ye kaçtığı ortaya çıktı. Terör örgütünün sözde Balkanlar sorumlusu Hıdır Y'nin, yolsuzluk olayını Kandil'e rapor etmesi üzerine, Kemal Ç. hakkında infaz kararı alındı. Bunun üzerine örgütün üst yönetimi ''Karlos'' kod adlı tetikçi E.T 'yi Kemal Ç'yi cezalandırmak üzere İsviçre'ye gönderdi. Kandil'deki örgüt yönetiminin, örgütte yaşanan yolsuzluğu gizlemek amacıyla daha önceki infazlarda olduğu gibi bu defa da örgütü dolandıran Kemal Ç'nin ''işbirlikçi-ajan'' olduğu gerekçesiyle hakkında ''infaz'' kararı alındığını kadrolarına duyurduğu bildirildi. Silahlı dağ kadrolarının en temel ihtiyaçlarını dahi ''para krizi'' gerekçesiyle geri çeviren PKK yönetiminin, Avrupa kadrolarıyla başının dertte olduğu vurgulandı. Terör örgütü PKK'nın ''paravan'' oluşumları aracılığıyla Avrupa ülkelerinde ''bağış'' ve ''yardım'' adı altında toplanan paraları örgüt sorumlularının kendi hesaplarına geçirerek kaçmalarının, Kandil'deki örgüt yönetiminde büyük rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor. Bu yılın başından bugüne kadar terör örgütünün Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ''Botan'' kod adlı E.B, ''Bayram'' kod adlı M.P, ''Salih'' kod adlı B.Ü, ''Ali'' kod adlı Ş.M, ''Doğan'' kod adlı N.Ç., ''Şahin'' kod adlı M.P, ''Ergün'' kod adlı F.K, ''Soreş'' kod adlı H.Y, ''Keklik'' kod adlı E.K, ''Yılmaz'' kod adlı Y.A., ''Şeref'' kod adlı Ş.A'nın yüklü miktarda paralarla örgütten kaçtıkları, bunlardan bazılarının örgüt tarafından öldürüldüğü, bazılarının ise halen kayıp olduğu kaydedildi.