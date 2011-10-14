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Terör örgütünce kaçırılan öğretmen baba evinde KAYSERİ (A.A)

14 Ekim 2011 18:26

-Terör örgütünce kaçırılan öğretmen baba evinde  KAYSERİ (A.A) - 14.10.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan öğretmen Mehmet Gözbaşı, Kayseri'nin Yahyalı İlçesindeki baba evine geldi. Diyarbakır'a giden babasıyla birlikte Malatya'ya dönen Gözbaşı, buradaki akrabalarının evinde annesi Rabia Gözbaşı ile buluştu. Malatya'daki akrabalarının yanında bir süre kalan Mehmet Gözbaşı, daha sonra ailesiyle birlikte Kayseri'ye geldi. Yahyalı ilçesinde babası Metin Gözbaşı'nın evine gelen Mehmet Gözbaşı, burada yakınlarıyla buluşmanın sevincini yaşadı.  Baba Metin Gözbaşı, oğlunun eve dönmesi nedeniyle kurban kestirken, evine de Türk bayrakları asıldı. Gözbaşı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Baharlar köyünde asker öğretmen olarak görev yaparken 22 Eylül gecesi PKK'lı teröristler tarafından kaçırılmıştı.

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