Terör örgütü ve ona sempati duyanlar çok kötü sınav verdi

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Mehmet Ali Şahin, terör örgütü ve terör örgütüne sempati duyanların, çok kötü bir sınav verdiğini ifade ederek,''Başta Hükümet olmak üzere tüm yetkililer, bundan sonra çok daha duyarlı ve hassas olmak durumundadırlar'' dedi.

Şahin, çeşitli illerden gelen şehit aileleri derneklerinin yöneticilerini kabul etti.

Şehit ailelerinin, Kandil Dağı ve Mahmur Kampından gelen bir grup terör örgütü üyesinin, geliş ve karşılanış şekline ilişkin eleştirileri üzerine Şahin, Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanmak için yasanın yürürlüğe girdiği 2005'den bugüne kadar geçen süre içerisinde 870 terör örgütü üyesinin başvurduğunu bildirdi.

Şahin, ''Bu yasadan yararlanmak için ilk başvuran (bu) 34 kişi değil. Ama hiçbiri, böylesine çirkin bir görüntüye sebep olmamışlar. Asıl sizi ve bizi de rahatsız eden bu görüntülerdir. Bu, ibret alınabilecek, bundan sonra nasıl hareket edilmesi gerektiği bakımından, bir deney tahtası olabilecek bir görüntü olarak da hafızalarımızda muhafaza edelim. Bu bir denemedir. Görelim bakalım ne yapıyorlar?'' diye konuştu.

Bu konuda terör örgütü ve ona sempati duyanların çok kötü bir sınav verdiğini dile getiren Şahin, ''Millet nezdinde de vicdanlarda da mahkum olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devlet yetkisini kullanan başta Hükümet olmak üzere tüm yetkililer, bundan sonra bu konularda çok daha duyarlı ve hassas olmak durumundadırlar'' dedi.

