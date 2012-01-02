-Terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı DOĞUBAYAZIT (A.A) - 02.01.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, iki ayrı olaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17 Aralık 2011'de düzenlenen bir miting sonrası, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçerken elinde bulunan ses bombasının patlaması sonucu yaralanan ve olay yerinden kalabalık tarafından uzaklaştırıldıktan sonra yakalanan A.Y'nın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. Söz konusu olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, olayı organize ettikleri ve ses bombasını hazırladıkları tespit edilen şahıslara yönelik 29.12.2011 günü yapılan planlı operasyon sonucu E.A, F.A, O.Ş. ve E.T. isimli 4 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca 28.12.2011 günü Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklaması sonrasında güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırı olayı esnasında siyah poşet içerisinde 15 adet atılmaya hazır molotofkokteyli ile M.B. ve M.A. isimli 2 şahıs yakalanmıştır. Yukarıda bahsedilen ve her iki olayda yakalanan şahıslar 01.01.2012 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir.''