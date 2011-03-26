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TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 2 KİŞİ YAKALANDI ŞIRNAK (A.A)

26 Mart 2011 18:01

-TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 2 KİŞİ YAKALANDI ŞIRNAK (A.A) - 26.03.2011 - Şırnak'ta terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda aranan terör örgütü üyesi 1'i kadın 2 kişi sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin terör örgütü üyesi olduğu, Gebze M Tipi Cezaevi'nden CMK'nın 102. maddesi uyarınca daha önce şartlı tahliye edildiği ve verdikleri adreste imza vermedikleri için haklarında yakalama kararının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 2 kişi, adli makamlara sevk edildi.

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