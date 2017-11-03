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Terör örgütü propogandası yapan 3 üniversiteli gözaltında

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propogandası yaptıkları iddiasıyla 3 üniversite öğrencisini gözaltına aldı

03 Kasım 2017 14:35

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propogandası yaptıkları iddiasıyla 3 üniversite öğrencisini gözaltına aldı.
Terörle Mücadale ekiplerikipleri, Erciyes Üniversitesi ögrencisi F.Ö., A.G. ve B.Ş.K.\'nin DHKP-C, MLK-P ve PKK-KCK terör örgütlerinin propogandası yapan paylaşımlar ve beğeniler yaptıklarını belirledi. Sol marjinal gruplara yönelik faaliyetlerde bulunan ve sosyal paylaşımlar yapan 3 üniversiteli evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Erciyes Üniversitesi öğrencisi 3 zanlı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor

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