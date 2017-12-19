Terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHKP/C, TKP/ML, MKP gibi terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5\'den kişiden 1\'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK, DHK/PC, TKP/ML ve MKP terör örgütlerinin propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen ve eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanan M.D, İ.Y., A.D., E.Ç. ve G.H. sorgularının ardından adliyeye gönderildi. 5 kişiden Murat Durgun tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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