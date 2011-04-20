-TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI SİLVAN (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ''terör örgütü propagandası'' yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Silvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla aranan Faysal Korkmaz ve Tarık Ekmen yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı. Bu sırada adliye binası önünde toplanan ve Korkmaz ile Ekmen'in tutuklamalarını slogan atarak protesto eden yakınları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup daha sonra dağıldı.