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TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI SİLVAN (A.A)

20 Nisan 2011 22:10

-TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI SİLVAN (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ''terör örgütü propagandası'' yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Silvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla aranan Faysal Korkmaz ve Tarık Ekmen yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklandı. Bu sırada adliye binası önünde toplanan ve Korkmaz ile Ekmen'in tutuklamalarını slogan atarak protesto eden yakınları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup daha sonra dağıldı.

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